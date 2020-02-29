İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği, (KÜSAD) 2019 yılında başarı elde eden üyelerini plaketle ödüllendirdi.


Gastro-Keyfe'de düzenlenen tören, İdlip'de şehit olan askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesiyle başlandı.


Daha sonra çeşitli alanlarda başarılı olan sanatçıları teşekkür plaketleri takdim edildi.


Dernek Başkanı Bayram Yıldız, yaptığı açıklamada, "Her yıl sanatçılarımız arasında düzenlemiş olduğumuz yılın en iyisi ödülünü bu yıl da tekrarlıyoruz.Bu etkinliğimiz de eğlence de vardı. Ancak, İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olması, 32 askerimizin de yaralanması nedeniyle iptal ettik. Başarıl elde eden tüm üyelerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.