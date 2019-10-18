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Kuşu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Belediye Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.


Belediyesi Başkanı Feridun Aktay, yaptığı açıklamada, "Meclis üyelerimiz Barış Pınarı Harekâtında Kahraman Ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor. Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır, fedakâr askerimizi Allah muvaffak etsin” dedi. (EFE-)

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