Kuşu Belediyesi'nden çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, belediye tarafından başlatılan çevre düzenleme ve mesire alanı yapım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, beldede devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ''Kaldırım genişletme, yol aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor.Kasabamızın cadde ve sokaklarındaki parke taşı döşeme, karo döşeme çalışmalarımızda sona gelindi. Ayrıca Mesire alanına yapılacak mescit ve lokanta binası, önümüzdeki sezona kadar bitirilip halkımızın hizmetine açılacaktır. Kuşu beldemizin çevre düzenlemesi ve beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal faaliyet yönünden kullanabilecekleri alan çalışmalarımız devam edecek'' ifadelerini kullandı. (EFE-)