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Kuşu Göleti, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri

Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde bulunan doğa harikası Kuşu göleti, eşsiz doğa manzarasıyla fotoğraf meraklılarının ve evlenen çiftlerin mutlu anlarını ölümsüzleştirdikleri uğrak yeri haline geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde bulunan doğa harikası Kuşu göleti, eşsiz doğa manzarasıyla fotoğraf meraklılarının ve evlenen çiftlerin mutlu anlarını ölümsüzleştirdikleri uğrak yeri haline geldi.


Kuşu beldesine 5 kilometre uzaklıktaki Kuşu göleti eşsiz manzarasıyla görsel şölen sunarken, göletin bu güzelliğini yaşamak isteyen fotoğraf meraklıları ve evlenen çiftler soluğu göl kenarında alıyor.


Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde fotoğrafçılık yapan Faruk Başbudak, düğünlerde genç çiftlerin mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğraflar için genellikle Kuşu göletini tercih ettiklerini söyledi.

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