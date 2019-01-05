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Kütahya 1. OSB 2019 yılı bütçesi 204 milyon 405 bin 603 TL

Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen 1.

Organize Sanayi bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısında OSB 2019 yılı bütçesinin 204 milyon 405 bin 603 TL olarak kabul edildiği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısında, 3. dönem Denetim Kurulu raporu, 3. dönem YMM raporu, 2019 yılı yatırım ve bütçesi, 2019 yılı katılımcılardan tahsil edilecek yönetim aidatlarının, su, ruhsat harçları, atık su, iş makinelerinin kiralanmasına dair bedellerin belirlenmesi, 2019 yılı arsa tahsis ve altyapı katılım bedellerinin belirlenmesi, 2019 yılı huzur hakları, 2019 yılı Bölge Müdürlüğü personeli maaşlarının alt-üst limitlerinin görüşülmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.


Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısında 2019 yılı bütçesi 204 milyon 405 bin 603 TL olarak kabul edildi.


Toplantıya Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 1. OSB Müdürü Servet Demir katıldı.

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