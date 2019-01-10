Kütahya, 16 milyar 313 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü Kütahya'nın 2017 yılında 16 milyar 313 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştığını ve toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 0,5 pay aldığını açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın bu değerle en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip 33., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaya bakıldığında ise 28 bin 471 TL (7 804 $) ile Türkiye'de 35., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumunda olduğunu ifade etti.