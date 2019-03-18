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Kütahya 2. OSB'de görev değişikliği

Kütahya 2.

Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyeti Başkan vekilinin yanı sıra denetim kurulu üyeleri belirlendi.


2. OSB Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliğine Mesut Yıldırım getirildi.


Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ömer Toraman olurken, üyeler ise Salih Çetiner, Mahmut Ciğer, Mahmut Öztaş Ve Mustafa Yenipazar'dan oluştu.


Denetim Kurulu üyeliklerine ise Aynur Koçuk Mercan, Banu Akalınoğlu; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) üyeliklerine Aynur Koçuk Mercan, Banu Akalınoğlu ile Fatih Alkış getirildi.

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