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Kütahya 3. Hestourex Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm ve Kongre Fuarı'nda

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü 3.

Hestourex Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm ve Kongre Fuarına katıldı.


Cumhurbaşkanlığı tarafından Antalya Anfaş Expo Center' da düzenlenen fuara sağlık ve spor turizminden birçok yerli ve yabancı kurum ile binlerce ziyaretçi katıldı.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada;” Zafer Kalkınma Ajansının önderliği ve katkılarıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon odaklı sağlık turizmini geliştirmek, sağlık turizmi uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla ve Kütahya tanıtımı için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü olarak katıldık. Sağlık kuruluşlarımız yerli ve yabancı ziyaretçiler, sağlık turizmi aracı kuruluşları ve yatırımcılara tanıtıldı. Bu yıl spor turizmi temasının ağırlıklı olduğu fuara katılan Dünya 2. si Ampute Milli Takım sporcumuz Barış Telli de standımızı ziyaret etti” denildi.

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