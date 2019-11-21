Kütahya 609 dekar örtü altı tarım alanına sahip

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da 2017 yılında 567 dekar olan toplam örtü altı tarım alanı miktarının 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış göstererek 609 dekar olduğunu belirtti.

Akyol,” Kütahya bu değerle en fazla toplam örtü altı tarım alanına sahip Türkiye'de 29., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. 2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya'daki örtü altı tarım alanlarının yüzde 76,5'ini (466 dekar) plastik sera alanı, yüzde 21,3'ünü (130 dekar) yüksek tünel alanı, yüzde 1,3'ünü (8 dekar) alçak tünel ve yüzde 0,8'ini (5 dekar) cam sera oluşturmaktadır. Kütahya'nın 8 ilçesinde örtü altı tarım alanı mevcuttur. En fazla örtü altı tarım alanına sahip ilçe 461 dekar ile Simav ilçesindedir. Ege Bölgesinde 2017 yılında 74 bin 669 dekar olan toplam örtü altı tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artış göstererek 76 bin 223 dekar olmuştur. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam örtü altı tarım alanı en büyük olan il 39 bin 49 dekar ile Muğla olurken, toplam örtü altı tarım alanı en küçük olan il 609 dekar ile Kütahya'dır” dedi.