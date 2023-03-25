Kütahya Adalet Ormanında ağaçlandırma etkinliği

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında, Denetimli Serbestlik çerçevesindeki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Orman Haftası'nda T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan Adalet Ormanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Cumhuriyet Savcısı Berkay Kurt, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Denetim Serbestlik Müdürü Nihat Yayla, Jandarma Yüzbaşı Yusuf Dağeri, Ceza İnfaz Kurumu ve Denetim Serbestlik Müdürlüğü Personeli Kütahya Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı personeli katıldı.