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Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na ait Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı’nda satışa sunuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı'nda satışa sunuldu.


Türkiye'de 300'ün üzerinde iş yurdunda hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler adliye binalarında bir araya getirilerek satışlara sunuldu. Kütahya Adalet Sarayı Ek Binada da satışa başlanılan ürünlere vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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