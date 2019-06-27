Kütahya AFAD personeli ‘DAK Seviye 2 Yaz Gelişim' eğitimine katıldı

AFAD İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin mesleki anlamda deneyimlerinin arttırılması ve bu sayede hızlı ve etkin müdahalenin gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen DAK Seviye 2 Yaz Gelişim Eğitimine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Arama Kurtarma Teknisyenleri İbrahim Yalçın ve Turgay Uygun iştirak etti.