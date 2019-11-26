Kütahya AFAD ve PTT personeline ilk yardım eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve PTT Müdürlüğü personeline İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli İlk Yardım Eğitmenleri tarafından “Temel İlk Yardım Uygulamaları” konulu eğitim verildi.

Solunum değerlendirilmesi, nabız değerlendirilmesi, kalp masajı ve yapay solunum gibi birçok konunun detaylı bir şekilde ele alındığı eğitimde, bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konusu katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, eğitimi gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli İlkyardım Eğitmenleri Dr. Murat Buttan, Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Dazkir ve Sağlık Memuru Harun İşçi' ye katkılarından dolayı teşekkür etti.