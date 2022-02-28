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Kütahya AFAD'a erişilebilirlik belgesi

Erişilebilirlik" Belgesi alan Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) erişilebilirlik logolu bayrağın teslim edildiği bildirildi.

Erişilebilirlik" Belgesi alan Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) erişilebilirlik logolu bayrağın teslim edildiği bildirildi.


Kütahya'da "Erişilebilirlik" Belgesini alan ilk kurumlardan biri olan Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Erişilebilirlik Logolu Bayrağı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz tarafından verildi. Teslim alınan erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi.

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