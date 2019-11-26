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Kütahya AFAD'tan anaokulu öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul' eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kütahya Küçük Şeyler Anaokulu öğrencilerine “Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.


Eğitimde deprem, sel ve yangın öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için alınması gereken tedbirler ve tahliye yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındı.


Verilen eğitimin ardından öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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