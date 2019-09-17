Kütahya AFAD'tan ‘Genç Kızılay' üyelerine eğitim

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Genç Kızılay üyelerine “Hafif Arama Kurtarma” eğitimi verildi.

Afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla müdürlük eğitim salonunda arama kurtarma personeli Halil İbrahim Kızılkaya, Mustafa Çetin ve Mustafa Kumru tarafından verilen eğitimde, olası afetlerden önce profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gereken çalışmalar katılımcılara teorik ve pratik olarak aktarıldı.