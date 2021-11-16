İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya AFAD'tan İmam Hatip Lisesi'nde Afet Farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.


AFAD eğitmenlerince Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.


Eğitimin ardından tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.