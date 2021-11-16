Kütahya AFAD'tan İmam Hatip Lisesi'nde Afet Farkındalık eğitimi

AFAD eğitmenlerince Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin ardından tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.