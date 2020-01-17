Kütahya AFAD'tan özel çocuklara Afetlere Hazırlık eğitimi

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce geliştirilen “Engellilere Yönelik Afetlere Hazırlık Projesi” (Z-EVET) kapsamında Afetlere Hazırlık eğitimi verildi.
Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce geliştirilen “Engellilere Yönelik Afetlere Hazırlık Projesi” (Z-EVET) kapsamında Afetlere Hazırlık eğitimi verildi.
Afetlere Hazırlık eğitiminde; Deprem, sel, yangın gibi tehlikelere karşı alınacak tedbirler, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketi ve tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındı.