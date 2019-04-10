Kütahya AFAD'tan özel öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere, velilere ve öğretmenlere Afetlere Hazırlık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklarımıza, velilere ve öğretmenlere Müdürlüğümüzce geliştirilen Engellilere Yönelik Afetlere Hazırlık Projesi (Z-EVET) kapsamında afetlere hazırlık eğitimi verildi. Verilen eğitimde; Deprem, sel, yangın gibi tehlikelere karşı alınacak tedbirler, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketi ve tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındı” denildi.