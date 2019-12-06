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Kütahya AFAD'tan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul' eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine“Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine


“Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.


Eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonra ilk 72 saatte kendi kendimize yetebilmemiz için, ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantasını hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

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