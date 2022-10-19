Kütahya Ahteri İmam-Hatip Ortaokulu 'Başarılı Örnekler Sergisi'nde Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan, Başarılı Örnekler Sergisinde Değerler Eğitimi Alanında, "Nerede O Eski Ramazanlar? İşte Burada" isimli projesiyle Türkiye birincisi olan Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ödüllendirildi.

Başarılı Örnekler Sergisinde, Türkiye birincisi olan Ahteri İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, öğrencilerle kucaklaşıp, idareci ve öğretmenleri tebrik etti.