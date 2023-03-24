İhlas Haber Ajansı

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Kütahya AK Parti İl Başkanlığından, “İftara 43 Kala” programı

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı tarafından, “İftara 43 Kala” programının ilki Zafer Meydanında kurulan etkinlik alanında yapıldı.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, “İftara 43 Kala” programı çerçevesinde Zafer Meydanında kurulan etkinlik alanında Ramazanın ilk programını gerçekleştirdiklerini söyledi.


İl Başkanı Önsay,” Mübarek Ramazan ayının ilk gününde iftarımızı teşkilat mensuplarımız, mahalle yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Ramazan ayı boyunca iftar çadırımız ve etkinlik alanımızda faaliyetlerimiz devam edecektir. Tüm hemşerilerimizi alanımıza bekliyoruz. Necip milletimizin Ramazanı mübarek olsun” dedi.

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