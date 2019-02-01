Kütahya AK Parti saha çalışmalarına başladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda çetin Erenler ve Ahmet Tan ile AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve partinin yöneticileri, Ulu Camii'nda kılınan cuma namazı sonra esnafları ziyaret ederek, saha çalışmalarını başladı.

"Gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz" diyen Başkan Çetinbaş, AK Parti'nin seçim manifestosunu dile getirdi.

Çetinbaş, "İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayrılmayacak. Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir yapamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, kanalizasyon temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi inşaAllah bırakmayacağız. AK Partili belediye olmayan şehirlerimizi de yakından takip edeceğiz. Kaldırımları sadece yayaların hizmetine sunacağız.Şehirlerimizi çarpık yapılaşma ve deprem riskinden arındırmaya devam edeceğiz. Alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Her şehrin tarihini hikayesini, dokusunu koruyarak benzersiz şehirler düsturu ile şehirlerimizin tarihi, yapısı ve mekanlarına göre çalışmalar yaparak gelecek nesillere miras bırakacağız. Taklitten kaçınarak geçmişten feyz alan ve bugünün ihtiyacına cevap veren, herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız.Akıllı şehirlerle ayatı kolaylaştıracak, tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği dönemde Türkiye'yi bu büyük yarışta inşaallah geri bırakmayacağız.Çevreye duyarlı, geri dönüşümü önceleyen, doğaya saygılı, tabiata duyarlı şehirler ile bütün sorunları görerek adımlar atacağız. Eşimin de başında olduğu sıfır atık projesini devam ettirerek şehirlerimizi inşa ve ihya ettireceğiz.Sosyal belediyecilik anlayışımızı, kadın, genç, yaşlı ve engellilerimize hizmet verecek şekilde geliştireceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir şehri bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. Kadın, spor, kültür, engelli ve yaşlı merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim noktalarına kadar götürmeye devam edeceğiz.Gönüllerimize hitap eden şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, toprağa yakın, komşuluk ilişkilerini yakın tutan yatay mimari anlayışı ile geliştireceğiz. Böylece akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu kolayca çözebileceğiz. Kentsel dönüşüm alanlarıyla bu modele öncelik vererek bu çalışmayı ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Şehir vizyonumuzun merkezinde yatay şehirleşme olacak.Şehirli hakları bildirgesi hazırlayacak, yaşayan herkesin ortak akıl ile alacağı şehirli meclisleri ile ihalelerin dahi canlı yayın dahil herkese açık yapılması için tüm imkanları sağlayacağız.Tüm çalışmalar tasarruf ve şeffaflık anlayışıyla şekillendirilecek ve bu bir ilke haline gelecek.Değer üreten şehirlerle AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizin gayrimenkul rantı ile değil, geleceğe medeniyet mirası olacak eserlerle değerlenmesini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. (EFE-)