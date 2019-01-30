Kütahya AK Parti saha çalışmalarına başlıyor

Mercan, yaptığı açıklamada, SKM olarak 10 Aralık 2018 gününden itibariyle günlük program yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Aynur Koçuk Mercan, "SKM olarak 10 Aralık günü başlatmış olduğumuz kurum, STK ve özel ziyaretlerimizi tamamlamış bulunmaktayız.1 Şubat itibariyle saha çalışmalarına başlıyoruz. İl başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adayımız ve partimizin yöneticileri ile Ulu Camii'nde Cuma namazı sonrası saha çalışmalarına start veriyoruz. Aynı gün yatsı namazı sonrası Evliya Çelebi, Bahçeli Evler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleriyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde programı düzenleyeceğiz. Bu programa 3 mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız" diye konuştu. (EFE)