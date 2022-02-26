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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Fıtrat Yolculuğu" isimli proje

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bayan öğretmenleri, "Fıtrat Yolculuğu" isimli projenin ilk toplantısını "Kur’an-i Kerim ’de İnsan" temasıyla gerçekleştirdiler.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bayan öğretmenleri, "Fıtrat Yolculuğu" isimli projenin ilk toplantısını "Kur'an-i Kerim 'de İnsan" temasıyla gerçekleştirdiler.


Toplantı, okulun Meslek Dersleri Öğretmeni Esra Bircan moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda, "Eşref-i Mahlukat " olarak Kur'an'da ifadesi bulunan insanın yaradılış aşamaları, maddesel-ruhsal yönleri, güçlü ve zayıf özellikleri derinlemesine incelendi. Yeryüzünün Halifesi insanın fıtrat yolculuğu, Hazreti Muhammed'in örnek insan olma özelliği ışığında katılımcılar tarafından geniş bir çerçevede ele alındı.

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