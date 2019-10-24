Kütahya, Altıntaş Zafer OSB'nin üretim üssü olması için harekete geçti

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerini ziyaret edip Altıntaş Zafer OSB'yi tanıtacak.

Sunduğu teşvik ve imkanlar açısından bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) potansiyeli ve yatırım avantajları Bursa'da tanıtıldı.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığındaki Kütahya heyeti, Altıntaş Zafer OSB'nin tanıtımı için otomotiv, makine, mobilya ve tekstildeki başarısıyla Türkiye'de söz sahibi olan Bursa'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Ömer Toraman önderliğinde düzenlenen Bursa ziyaretine, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Altıntaş Zafer OSB Müdür Vekili Göksel Ilgaz ile KÜTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

FEKA OTOMOTİV İLE COŞKUNÖZ HOLDİNG ZİYARET EDİLDİ

Vali Dr. Ömer Toraman ile beraberindeki heyetin Bursa'daki ilk ziyaret durağı otomotiv tedarik endüstrisinin önde gelen uluslararası üreticilerinden biri olan FEKA Otomotiv oldu.

FEKA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Karslıoğlu ile görüşen Vali Toraman, Kütahya'nın otomotiv yan sanayi avantajları hakkında bilgiler verdi. Altıntaş Zafer OSB'nin İstanbul-Antalya hızlı tren ve Ankara-İzmir Çandarlı Liman bağlantılı otobanı gibi büyük projelerin kesişim noktasında yer aldığını kaydeden Vali Toraman, FEKA Otomotiv'in yeni yatırımları için uygun maliyetli, istenilen büyüklükte arazilerin sunulabileceğini söyledi.

Vali Toraman ile beraberindeki heyet daha sonra otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti. Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu tarafından karşılanan heyet, üretim tesisleri ile atölyelerde incelemelerde bulunup bilgiler aldı.

RUMELİSAD YÖNETİMİ İLE YATIRIMCILARA AVANTAJLAR ANLATILDI

Vali Toraman ile Kütahya heyeti ziyaretlerine Bursa'da 34 bin istihdam sağlayan, 300 üyeli Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) ile devam etti. Heyet, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. ZEKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Zafer OSB'nin yatırımcılara sunduğu lojistik, alt yapı, arsa fiyatları ve teşvikler hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından yatırımcıların sorularına yanıt verildi.

BAKAN VARANK'TAN KÜTAHYA'YA YATIRIM YAPIN ÇAĞRISI

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile beraberindeki heyet son olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen “BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı ve İş Dünyası Buluşması”na katıldı. BTSO Meclis üyeleri ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kütahya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Kutlu Eser, Zafer OSB'nin potansiyelini ve avantajlarını anlattı.

Zafer OSB'yi yakından takip ettiklerini belirterek Bursalı iş adamlarına “Kütahya'ya yatırım yapın” çağrısında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'nın teşvik avantajı yüksek bir il olduğunu, yatırım yapan iş adamlarının avantajlı olacağını söyledi. Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığındaki heyet, Zafer OSB'nin yatırım avantajları ile potansiyelini tanıtarak yatırımcı çekmek için başladığı ziyaretlere 20-27 Kasım tarihlerinde Kocaeli ve İstanbul ile devam edecek.