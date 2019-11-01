Kütahya Atatürk İlkokulu'na ‘Z-Kütüphane'

Kütahya Merkez Atatürk İlkokulu'na yeni Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Atatürk İlkokulu'na kazandırılan Z-Kütüphane, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eğitim Bir-Sen Kütahya 1. No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Okul Müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, kütüphaneyi gezdikten sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir süre görüştü. Daha sonra ise sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan Z-Kütüphanede bin 97 kitap, zeka oyunları, internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri bulunuyor. Z-kütüphane ile öğrencilerin; okumanın keyfini çıkarmaları, bilgiyi keşfetme heyecanını yaşamaları hedefleniyor.