İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya Atatürk İlkokulu'na ‘Z-Kütüphane'

Kütahya Merkez Atatürk İlkokulu’na yeni Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

Kütahya Merkez Atatürk İlkokulu'na yeni Z-Kütüphane açılışı yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Atatürk İlkokulu'na kazandırılan Z-Kütüphane, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eğitim Bir-Sen Kütahya 1. No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Okul Müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla törenle hizmete açıldı.


Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, kütüphaneyi gezdikten sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir süre görüştü. Daha sonra ise sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


Yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan Z-Kütüphanede bin 97 kitap, zeka oyunları, internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri bulunuyor. Z-kütüphane ile öğrencilerin; okumanın keyfini çıkarmaları, bilgiyi keşfetme heyecanını yaşamaları hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.