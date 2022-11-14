Kütahya Belediye Güreş Takımı en iyiler arasında

Güreşçiler kente madalyalarla döndü.

Hafta sonu Sakarya'da "İller Arası Grekoromen Güreş Turnuvası" düzenlendi. Güreş alt yapısında büyük başarılara imza atmış 10 büyük güreş kulübünden 150 sporcunun katıldığı güreş turnuvasında, Kütahya Belediye Spor Güreş takımı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde üçüncülük kupasını aldı.

Madalya alan güreşçilerin isimleri ise şöyle: 68 kilodaki Yiğit Alp Aydın ile 88 kilodaki Sait Efe Çelik birinci, 41 kilodaki Mehmet Yağız Kara, 48 kilodaki Yusuf Eymen Sağdıç ile 57 kilodaki Ali Yılmaz ikinci, 62 kilodaki Berat Karagüzgil, 38 kilodaki İbrahim Sönmez ve 52 kilodaki Hüseyin Tetik üçüncü oldu.