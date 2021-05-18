Kütahya Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

Kütahya Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen ortak bildiride Filistin'e destek verilirken, saldırılarıyla yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail kınandı.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında yapılan meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Doğu Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı. MHP, AK Parti ve CHP'nin Belediye Meclisi gruplarınca yayımlanan bildiride başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda, Müslümanlara yapılan zulümlerin, barbarlıkların, vahşet ve cinayetlerin son bulması istendi.

Yayımlanan bildiride “ Kurulduğu günden bugüne kadar Ortadoğu'da kan dökmeye devam eden İsrail devleti, baskıcı ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ediyor. Bir terör devletine dönüşen İsrail'in, mübarek Ramazan Bayramı arifesinde Doğu Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da havadan ve karadan gerçekleştirdiği menfur saldırılarda, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 200'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail, başta Doğu Kudüs olmak üzere Müslüman beldelerinde evrensel hukukun temel ilkelerinden olan ibadet özgürlüğünü engellemiş. İslâm'ın mukaddes beldelerinden birisi ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde ses bombalarıyla yaptığı saldırılarla birçok masum insanın yaralanmasına sebep olmuştur. İsrail, Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin evlerine el koyarak onları kendi evlerinden zorla tahliye ediyor ve hukuk dışı ve gayri insani bir şekilde bu evlere Yahudi nüfusu yerleştiriyor. Bütün bunlar, maalesef dünya ülkelerinin gözleri önünde cereyan ediyor. Kütahya Belediye Meclisi olarak kardeş Filistin halkının kendi topraklarında, özgür ve insanca yaşamak için verdiği haklı davasını ve bağımsızlık mücadelesini tüm benliğimizle destekliyoruz. Başta A.B.D. ve İsrail olmak üzere sessiz kalan tüm dünya ülkelerini şiddet ve nefretle kınıyor, bu lanet saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yarılılara da acil şifalar diliyoruz. Kütahya Belediye Meclisi olarak başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda, Müslüman din kardeşlerimize yapılan bu zulümlerin, barbarlıkların, vahşet ve cinayetlerin son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. İnanıyoruz ki, zalimler mutlaka döktükleri kanda boğulacak ve ilahi adalet mutlaka tecelli edecektir” ifadelerine yer verildi.