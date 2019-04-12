Kütahya Belediye Meclisi'nde görev dağılımı

Kütahya Belediye Meclisi yeni dönemin ilk meclis toplantısı Kütahya Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş,Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri (STK), Basın Mensupları ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanan Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 5 yıllık yeni bir sayfanın başlangıcını yaşadıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kütahya Belediye Meclis Toplantısı'nın gündemine geçildi. Kütahya Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımları da belli oldu.

Kapalı ve açık oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimler sonrası Kütahya Belediye Meclisinde görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

ENCÜMEN ÜYELERİ:

1. Enver ERDOĞAN

2. Mehmet ÖZKARA

3. Serda BAL YILDIZ

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ:

Meclis 1. Başkan Vekili Salih ÖZDEN

Meclis 2. Başkan Vekili Abdullah DAMCI

MECLİS KATİP ASİL ÜYELER:

1. Özgür MUSLU (Asil Üye)

2. Seda SANCAKTAR (Asil Üye)

MECLİS KATİP YEDEK ÜYELER:

1.Melih ASLAN (Katip Yedek Üye)

2.Yusuf SÖKMEN (Katip Yedek Üye)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

1.Mehmet ÖZKARA

2.Abdullah DAMCI

3.Erçin AÇIKEL

4.Mehmet Naci PEKCAN

5.Sami KAPLAN

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU:

1.Serda Bal YILDIZ

2.Yusuf SÖKMEN

3.Elif DEMİRELLİ

4.Bilal YURTTAŞ

5.Ruhsen KUMDALI

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE TARİH KOMİSYONU:

1.Süleyman ÇANKAYA

2.Abdullah ERTEKİN

3.Ercan MERCAN

4.Ahmet GÜVEN

5.Güler Ezgi DOĞAN TURAN

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TANITIM KOMİSYONU:

1.Ahmet ULUCA

2.Özgür MUSLU

3.Mahmut ÖZTAŞ

4.Selim KAPLAN

5.İlyas SİVRİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU:

1.İlyas BAHAR

2.Seda SANCAKTAR

3.Hatice YAKAR

4.Sami KAPLAN

5.Mustafa DEMİRTAŞ

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU:

1.Abdullah DAMCI

2.Yusuf SÖKMEN

3.Bilal YURTTAŞ

4.Selim KAPLAN

5.Kemal KAYIHAN

ENGELSİZ YAŞAM KOMİSYONU :

1.Süleyman ÇANKAYA

2.Yusuf SÖKMEN

3.Hatice YAKAR

4.Bilal YURTTAŞ

5.İlyas SİVRİ

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KOMİSYONU:

1.Süleyman ÇANKAYA (Asil Üye)

2.İlyas BAHAR (Yedek Üye)

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU:

1.Ahmet ACAR (Asil Üye)

2.Mehmet ÖZKARA (Yedek Üye)

ESNAF VE ZANAATKARLAR KOMİSYONU:

1.Enver ERDOĞAN

2.Melih ASLAN

3.Osman ZEYBEK

4.Selim KAPLAN

5.Kemal KAYIHAN

ESTETİK KOMİSYONU:

1.Serda Bal YILDIZ

2.Yusuf SÖKMEN

3.Elif DEMİRELLİ

4.Dilek ASLAN

5.Ruhsen KUMDALI

BELEDİYE VARLIKLARI TESPİT KOMİSYONU:

1.İlyas BAHAR

2.Abdullah DAMCI

3.Mehmet ÖZKARA

4.Ruhsen KUMDALI

5.Mahmut ÖZTAŞ

6.Ahmet GÜVEN

7.Mehmet Naci PEKCAN

8.İlyas SİVRİ

9.Mehmet Erdem ÖZDOĞAN

10.Serkan ÖZTUNA

11.Enver YURT

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

KADIN ÜYELER:

1.Serda Bal YILDIZ

2.Seda SANCAKTAR

3.Elif DEMİRELLİ

4.Hatice YAKAR

5.Dilek ASLAN

6.Ruhsen KUMDALI

7.Güler Ezgi Doğan TURAN

ERKEK ÜYELER:

1.Melih ASLAN

2.Özgür MUSLU

3.Osman ZEYBEK

4.Bilal YURTTAŞ

5.Selim KAPLAN

6.İlyas SİVRİ

7.Erçin AÇIKEL

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1. Prof. Dr. Alim IŞIK (Doğal Üye)

2.Serda Bal YILDIZ (Asil Üye)

3.Yusuf SÖKMEN (Yedek Üye)

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1. Prof. Dr. Alim IŞIK (Doğal Üye)

2.Ahmet ULUCA (Asil Üye)

3.Ercan MERCAN (Asil Üye)

4.Erçin AÇIKEL (Yedek Üye)

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1. Prof. Dr. Alim IŞIK (Doğal Üye)

2.Salih ÖZDEN (Asil Üye)

3.Ahmet ACAR (Yedek Üye)

YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1. Prof. Dr. Alim IŞIK (Doğal Üye)

2.Ahmet ACAR (Asil Üye)

3.Özgür MUSLU (Asil Üye)

4.Sami KAPLAN (Asil Üye)

5.Ruhsen KUMDALI (Asil Üye)

6.Mehmet Naci PEKCAN (Yedek Üye)

7.Abdullah ERTEKİN (Yedek Üye)

8.Serda Bal YILDIZ (Yedek Üye)

9.Ahmet ULUCA (Yedek Üye)

I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1.Prof. Dr. Alim IŞIK (Asil Üye)

2.Ahmet ACAR (Asil Üye)

3.Melih ASLAN (Asil Üye)

4.Mehmet Naci PEKCAN (Yedek Üye)

5.Erçin AÇIKEL (Yedek Üye)

6.Abdullah ERTEKİN (Yedek Üye)

II.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1.Ahmet ULUCA (Asil Üye)

2.Abdullah DAMCI (Asil Üye)

3.Mehmet ÖZKARA (Asil Üye)

4.Ahmet GÜVEN (Yedek Üye)

5.Yusuf SÖKMEN (Yedek Üye)

6.Süleyman ÇANKAYA (Yedek Üye)

YONCALI DÜBECİK KAPLICALARI YÖNETİM KURULU BELEDİYE TEMSİLCİLERİ:

1.Ahmet ULUCA (Asil Üye)

2.Ercan MERCAN (Yedek Üye)

ETİK KOMİSYONU;

1.Mehmet ÖZKARA

2.Ahmet ACAR

3.Osman ZEYBEK

4.Ercan MERCAN

5.Ruhsen KUMDALI