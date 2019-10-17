Kütahya Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Kütahya Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Meclisin olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 1. Dönem 2. Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Kütahya Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah tüm askerlerimizin ve aziz Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun" denildi.

AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Bilal Yurttaş, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için toplanmış bulunmaktayız. Tarihi zaferlerle dolu şanlı Türk Ordusu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yüce Türk milletinin dirayetli duruşu sayesinde Allah'ın izniyle bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yerle bir edecek ve sınır hattımızda güvenliği sağlamakla birlikte o bölgede zulm altında kalmış insanların huzurunu ve emniyetini de inşa etmiş olacaktır. Hem bu coğrafyada insanlara zulm eden hem de ülkemiz için tehdit oluşturan lanet terör örgütlerine ve onlara yardım edenlere ve onlara sözcülük edenlere Rabbim fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ordumuz Allah'a emanet olsun" şeklinde konuştu.

"Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını bugün bir kez daha yaşayarak görüyoruz" diyen MHP'li meclis üyesi Ahmet Uluca, "Sadece Türkçe konuşan Macaristan ve Parkistan gibi Türk ülkelerin desteklerini görüyoruz. Allah'ın izniyle bugünleri atlatacağız. Atlattığımız gibi de Türk milleti birliğini ve beraberliğini sağladığı sürece mahşere kadar varlığını sürdürecektir. O yüzden yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milleti diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına söz alan Erçin Açıkel ise, "Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için şehit olan askerlerimize, tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimiz ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Bütün temennimiz ve mücadelemiz, Mehmetçiğimizin kazasız belasız sağ salim yurdumuza gelmesidir" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'dan şanlı ordumuzun yanında olduğunu belediye meclisi olarak tüm dünyaya ilan ediyoruz. Tüm askerlerimize Allah'dan muvaffakiyet diliyoruz" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Başkan Işık, "Kahraman Türk askerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizin bekasını garanti almak ve milletimizin huzurunu tesis etmek adına başlatmış olduğu Barış Pınar Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya geldik. Bugüne kadar hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Alim Işık'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri MHP, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Işık, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.