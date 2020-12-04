Kütahya Belediyesi, 2021 yılında kiracılarına zam yapmayacak

Kütahya Belediye Meclisi, mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve kiralanan taşınmazların, 2021 yılı içinde zam yapılamaması kararını oy birliği ile kabul etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Meclis Toplantısı'nda Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin belediye kiracılarına zam yapılmaması talebini, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oylama öncesinde meclis üyelerine bilgi veren Başkan Işık, “Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ve kirada bulunan taşınmazların, pandemi sürecinden dolayı zor durumda olan esnaflarımızın zararlarının telafisi için Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, kiraların düşürülmesi ya da mevzuata uygun bir şekilde 2021 yılı içinde zam yapılamaması taleplerini ilettiler. Bu talep meclis gündemine alındıktan sonra Kütahya Esnaf Derneği de aynı yönde bir talepte bulundu. Mevzuatımız indirim yapmaya müsait değil ancak geçmişte olduğu gibi hükümetin gelecek dönemde veya önümüzdeki günlerde bir genelge kapsamında indirim ön gören çalışması olursa tabi ki bizde bunu uygulayacağız. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 3 yıl süre ile kullanılmak üzere taşınmazlarımızı kiraladığımız müstecirlerimizin böyle bir talepleri var. Bu talep karşısında 2021 yılı için 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihine kadar kira sözleşmesi yenileme zamanı gelmiş kiracılarımıza yeni sözleşme tarihinden itibaren bir yıl süre ile kira artışı uygulamamayı meclisimize getirmeyi uygun gördük. Şuanda bunu yapabiliriz. Kirada indirim yapma gibi yetkimiz yok. Kanunun hükümleri açık. Ama kirayı artırmamayı meclisimiz uygun görürse esnafımıza destek olarak bir yıl süre ile kira artışından muaf tutulmalarını sağlayabiliriz” dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin talebi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi ve 2021 yılı içinde belediyenin taşınmazlarını kiralayan müstecirlere zam yapılmayacak.Bu arada, yine meclis üyelerinin oy birliği ile gelir tarifesinde muhtaç, güçsüz ve kimsesiz (muhtaç aylığını belgeleyen) vatandaşların su ücretinde yüzde 50 indirim ve engelli vatandaşların sosyal tesislerde çeşitli indirimler yapılması konuları kabul edildi.