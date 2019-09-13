Kütahya Belediyesi halka aşure dağıttı

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Muharrem ayının çok önemli hadiselerin ortaya çıktığı mübarek bir ay olduğunu ifade etti.

Başkan Işık, "İlklerin şehri, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mızda Çölyak ve PKU Yaşam Derneği başkanımızın talebi doğrultusunda bir ilke imza atıp glütensiz aşure ikramında bulunduk. İnşallah önümüzdeki yılda fırıncılar odamızla ile yapacağımız görüşme doğrultusunda size glütensiz ekmek yaptıracağız. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimin bu vesileyle Muharrem ayını tebrik ediyor, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden ve İlyas Bahar ile belediye birim müdürleri katıldı.