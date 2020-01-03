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Kütahya Belediyesi ile DPÜ arasında 'Eğitim iş birliği' protokolü

Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.


Eğitim işbirliği protokolü, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından imzalandı.


Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında Eğitim işbirliği protokolü, eğitim-öğretim konularında oluşturulacak işbirliği çerçevesinde; üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek, DPÜ tarafından yürütülecek tezsiz yüksek lisans eğitim programlarına lisansüstü öğrenci desteği sağlamak, her iki kurumun da mevcut altyapı ve imkanlarını eğitim-öğretim faaliyetlerinde en üst seviyede kullanmak ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri ve sertifikasyon programlarını kapsıyor.

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