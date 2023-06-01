Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi denetlendi

Denetleme sırasında barınak yer seçimi, fiziki yapı, genel durum, hayvan refahı ve yaşam şartları, klinikler, revir ortopedi salonu, havalandırmalar, yerden ısıtma sistemleri, personel durumu ve yetkinliği, teknik personel yetkinliği, doğal yaşam alanları, klinikte kullanılan araç ekipman ve cerrahi aletleri, hizmet araçları gibi bir çok konu detaylı olarak değerlendirildi.

Denetim sonunda “Geçici bakımevi denetim” raporu düzenlenmiş olup Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetler ve yatırımları konusunda takdir ve tebrik aldı.