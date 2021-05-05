Kütahya Belediyesi, tüm birimleri ile sahada çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 günlük tam kapanma sürecinde bakım onarım yapılması gereken sokak ve caddeleri tespit ederek hızlı bir şekilde çalışmalarını başlattı. Asfalt atılması gereken yollar da plan dahilinde yapımına başlandı. İnköy Mahallesinde çalışma başlatan ekipler, mahalle içinde imar tadilat planı yapılan Şehit Er Fatih Sultan Karaaslan Sokakta önce alt yapı çalışmalarını tamamladılar. Yağmur suyu hattını çeken ve diğer alt yapı eksiklerini tamamlayan ekipler, üst yapıda da asfalt çalışmasını başlattı. Daha önce asfaltı olmayan sokakta hummalı bir çalışma yapan ekipler, yaptıkları çalışmalarla İnköy Mahallesinde ve diğer mahallelerdeki asfalt sorununu çözüme kavuşturuyorlar.