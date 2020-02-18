Kütahya Belediyesi'nden Gündüz Çocuk Bakımevi

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında açılan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi 3 ile 6 yaş arası minikleri ağırlayacak.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde tam ve yarım gün olarak hizmet verecek olan Gündüz Çocuk Bakımevinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hazırlıkları sürdüren personele çalışmalarında başarılar diledi.

Çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği ve kadın istihdamına katkı sağlayacak olan Kütahya Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde ön kayıtlar başladı.

Gündüz Çocuk Bakımevine başvuru yapmak isteyen vatandaşların Kütahya Belediyesi hizmet binasında bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.