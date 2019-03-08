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Kütahya Belediyesi'nden helva ikramı

Mübarek üç ayların başlangıcı olan, rahmet ve bereket ile dolu, mübarek Regaib Kandili, Kütahya’da kalabalık bir cemaat tarafından huşu içinde kutlandı.

Mübarek üç ayların başlangıcı olan, rahmet ve bereket ile dolu, mübarek Regaib Kandili, Kütahya'da kalabalık bir cemaat tarafından huşu içinde kutlandı. Kandil gecesinde vatandaşlarımız camilere akın etti.


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Regaib Kandili nedeniyle Ulu Cami'de kılınan yatsı namazı sonrası hemşehrilerine helva ikram etti.


Ulu Camii önünde düzenlenen etkinlikte hemşehrileri ile tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Büyük sevinç ve huzurla Allah'ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime üç aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaip Kandilini daha idrak ediyoruz. Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Kütahya Belediyesi olarak, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla hemşehrilerimize helva ikramında bulunduk. Bu vesile ile cümle Müslümanların ve hemşehrilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize, İslam alemine hayır, bereket, barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum "dedi.

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