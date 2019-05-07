Kütahya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Hilal Kart

Dönem 2. Olağan 2. Birleşim, Belediye Başkanı Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleştildi,

Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan Gıda (Alışveriş Kartı) yardımının 2019 yılı Haziran ayından itibaren, Hilal Kart (Alışveriş Kartı) adı altında ve yapılan yardımın yüzde 50 oranında artırılarak devam etmesi konusunu görüşüldü.

Başkan Işık'ın seçim vaadleri arasında yer alan ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımların yüzde 50 oranında artırılması ve Hilal Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine erişilmesi konusu Kütahya Belediye Meclisi'nde görüşüldü.

Oy çokluğu ile kabul edilen Hilal Kart uygulamasıyla 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle ihtiyaç sahibi; 1 kişilik aileye 150 TL, 2 kişilik aileye 190 TL, 3 kişilik aileye 230 TL, 4 kişilik aileye 270 TL, 5 kişilik aileye 310 TL, 6 kişilik aileye 350 TL sosyal yardım yapılacak.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Belediyenin sosyal yardım miktarı Hilal Kart'a yüklenecek ve banka kartı gibi kullanılacak olan bu kartla mahalle esnaflarından da alışveriş yapılması sağlanacak" dedi.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile belediyesi birim müdürleri katıldı.