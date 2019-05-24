Kütahya Belediyesi'nden şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına iftar

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar öncesi masaları tek tek dolaşıp misafirleri ile sohbet etti.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine; Hava Er Eğtitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Av. Ahmet ATAM, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.