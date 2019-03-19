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Kütahya Belediyesi'nden ücretsiz etkinlik

Kütahya Belediye Şehir Tiyatrolarının "Bir EVlenme & Ayı" oyunuyla ikinci yetişkin tiyatrosunu sergileyeceği bildirildi.

Kütahya Belediye Şehir Tiyatrolarının "Bir EVlenme & Ayı" oyunuyla ikinci yetişkin tiyatrosunu sergileyeceği bildirildi..


Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Anton Çehov'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği ve Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı "Bir EVlenme &Ayı" oyununun 19 Mart Salı günü saat 20.00'de Hezar Dinari Kültür Merkezinde Belediye Şehir Tiyatroları kursiyerlerinden oluşan oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşacağını belirtti.


Ertaş, vatandaşların 70 dakika süren tek perdelik oyunun biletlerini ücretsiz olarak Hezar Dinari Kültür Merkezindeki bilet gişelerinden temin edebileceklerini söyledi.

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