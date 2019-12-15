Kütahya Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine büyük destek

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde DPÜ ve KSBÜ Öğrenci Topluluğu Başkanları ile buluşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim şık, İkamet Kart projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, "Kütahya'mızı daha yaşanabilir bir kente dönüştürmeyi hedefledik. Bu kapsamda da en önemli uygulamalarımızdan biri olan İkamet Kart projesiyle, Kütahya'da eğitimlerini gören üniversite öğrencilerimizin birinci adreslerini Kütahya'ya taşımaları halinde burada resmi nüfusa dahil olmalarından dolayı şehrimize yaptığı katkının gereği olarak öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapmak istedik.Örneğin kampüs içerisinde otobüs hizmetinden yararlanmayı düşünen öğrencilerimiz 30 TL aylık abonman karşılığında sınırsız iniş ve biniş hakkı elde etti. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan öğrencilerimizin kampüse geliş ve gidişlerinde kampüs ve yurt arası taşıma bedelini 1 TL'ydi, İkamet Karta sahip olan öğrencilerimiz için yüzde 25 indirim yaparak 75 kuruşa düşürdük" dedi.

İKAMETGAH PROJESİ

Kütahya Belediye Meclisi'nin Aralık ayında aldığı kararla ikametlerini şehrimize alan ve ikamet karta sahip olan öğrencilerimize su ücretinde yüzde 25 indirim yaptıklarını söyleyen Başkan Işık, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de İkamet Kart projesi kapsamında yeni uygulamaların başlayacağını ifade etti.

Başkan Işık, "Şehrimizde bulunan Esnaf Odası Başkanlarımızla İkamet Kart projesi çerçevesinde bir araya geldik. 17 Esnaf odası başkanlarımızın tamamı ‘İkamet Kart projesine öğrenci kardeşlerimiz destek olurlar ise bizim odalarımıza kayıtlı üyelerimize gönüllülük esası olmak kaydıyla; ‘biz sattığımız ürünlerden öğrencilerimize yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt ediyoruz' dediler. Esnaflarımızı ‘bu işyerinde Kütahya belediyesi ikamet kart indirimi uygulanmaktadır' şeklinde bir tabelayı dükkanlarına asacaklar ve yüzde 10 oranında ikamet kartını gösteren öğrencimize indirim yapacaklar. Söz konusu uygulamamız 1 Ocak itibariyle başlayacak" diye konuştu..

2019 yılı Eylül ayından bu yana 6 bin 497 öğrencinin Kütahya Belediyesi'nin çağrısına kulak vererek ikametini birinci adres olarak Kütahya'ya aldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Öğrencilerimizin nüfuslarını özellikle Aralık ayı içinde Kütahya'ya alması hem kendileri açısından hem de şehrimiz açısından çok önemli. Öğrenci kardeşlerimizin ikametgahlarını Kütahya'ya almaları halinde il nüfusumuz artacak, genel bütçeden alınacak olan payda yükselecek. Böylece Kütahya Belediyesinin verdiği hizmet kalitesi de artmış olacak. Şehrimize yeni gelen üniversite öğrencimiz bizim çağrımıza kulak verdi ve 6497 kişi ikametlerini buraya aldı. Huzurunuz da hepsine teşekkür ediyorum. Böylece bu 6 bin ilave nüfusla şu anda 2018 yılı resmi rakamlarına göre 246 bin olan Kütahya merkez nüfusumuz 250 binin üzerine çıkıyor. Bu ay içerisinde yapacağımız yeni hamlelerle amacımız bu sayıyı 20-25 bine çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Programda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, üniversite öğrencilerine ikametgahlarını Kütahya'ya almaları konusunda çağrıda bulunarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a çalışmalarından dolayı tebrik edip teşekkürlerini sundu.