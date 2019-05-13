Kütahya Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri Germiyan Sokak'ta başladı

Kütahya Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, tarihi konukların yer aldığı Germiyan Sokak'ta başladı.

Kentin kültür ve sanat sokağı olarak adlandırılan Germiyan Sokak ve Ulu Cami arasındaki bölgede organize edilen Kütahya Belediyesi Ramazan etkinliklerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Ramazan etkinlikleri açılış programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ramazan etkinliklerini Germiyan Sokağından Ulu Cami'ye kadar devam eden bölgede planladıklarını ve bu işi bundan sonrada 5 yıl boyunca gelenek haline getirip ve devam ettireceklerini ifade etti.

Germiyan Sokağın olduğu bölgeyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Işık, “Bu bölgeyi atalarımızın bize emaneti olarak görüyoruz ve sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bize bu dönemde renk katan tüm sanatçılarımıza, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kütahya'mız inşallah hep beraber daha güzel olacak. İnanıyorum ki bu bölgenin turizme açılmasıyla hem Kütahya'mız hem de ülkemiz yeniden bir değere sahip olmuş olacak.Burada da herkes gönüllülük esasıyla aramızda. İnşallah bu bir başlangıç olacak, bundan sonrada bunu geleneksel hale getireceğiz. Bir kez daha emeği geçen tüm hemşehrilerimize, belediyemiz çalışanlarına ve gerçekten gönüllerini ortaya koyarak Kütahyamızın değerlerini yaşatan tüm sanatçılarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daha güçlü ve ülkemizin dünyada söz sahibi olacağı günleri hepimize birlikte yaşatsın. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu.

Işık, daha sonra etkinliğe katılan vatandaşları ile sohbet edip, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu kurulan stantları ziyaret etti.

Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda, Halk Oyunları ve Kütahya Mehter Musikisi Derneği Mehteran Takımı gösterisini sundu.