Kütahya Belediyesi'nin ulaşım destek otobüsü yola çıktı

Kütahya Belediyesi, deprem bölgesinde olan vatandaşların Kütahya'ya ulaşmaları için deprem bölgesine ulaşım destek otobüsü gönderdi.

Belediye Kütahyaspor'un otobüs desteği verdiği ulaşım destek otobüsü Belediye Başkanı Alim Işık'ın katılımıyla dualarla yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye gibi Kütahyalılar da yardım için seferber oldu. Deprem bölgesinden gelen taleplere göre Kütahya Belediyesi, bölgedeki hemşerilerinin Kütahya'ya taşınmaları noktasında ulaşım destek otobüsünü deprem bölgesine gönderdi.

Belediye Başkanı Alim Işık ve Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ile MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak'ın katıldığı uğurlama töreninde konuşan Başkanı Alim Işık, “İki gündür deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlarımızın yardım amacıyla belediyemize teslim ettikleri koliler ve diğer yardım malzemeleri, yine belediyemiz çalışanlarının organizasyonu ile tırlara yüklenip deprem bölgesine gönderiliyor. Deprem bölgesinden gelen taleplerden yola çıkarak o bölgede olup da Kütahya'mıza gelmek isteyen hemşerilerimiz veya yakınlarının olduğu, ama maalesef buraya gelebilmeleri için ulaşım aracı bulunmadığı, bunun için de ulaşım desteği sağlanıp sağlanamayacağı yönünde talepler gelince bizde yine tırlarımızda olduğu gibi gönüllülük esası ile Belediye Kütahyaspor'umuzun sporcuların taşınmasında kullandığı otobüsün kullanılabileceği kanaatine vardık. Dualarla deprem bölgesinden vatandaşlarımızı toplayıp geri getirilmesi amacıyla otobüsümüzü o bölgeye göndereceğiz. Kulüp başkanımıza ve yöneticilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Otobüsümüzle birlikte o bölgemize gıda kolisi ve yardım malzemelerini de götürüyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Vatandaşlarımızın yardım kampanyasına gösterdikleri ilgi devam ediyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kütahya Belediyesi'nden 3 personel ile bir gönüllü vatandaşın yer aldığı otobüs deprem bölgesinden Kütahya'ya ulaşmak isteyen vatandaşları en kısa sürede Kütahya'ya getirecek.