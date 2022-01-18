İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı il ikincisi oldu

Kütahya Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, il ikincisi olarak yeni bir başarıya imza attı.


14 branşta spor faaliyetlerine devam eden ve elde ettiği başarılar ile gençlerimizi spor yapma alışkanlığı kazandıran Kütahya Belediyespor, yeni bir başarıya imza attı.


Yapılan açıklama, "Daha önce ki müsabakalarda il birincisi olan Kütahya Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, ardından bu kez de Kütahya Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımımız il ikincisi oldu. Takımızı başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.