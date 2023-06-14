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Kütahya Belediyespor Kulübü, Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Erkek 9-10 yaş B kategorisinde sporcular takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Erkek 9-10 yaş B kategorisinde sporcular takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.


Amasya'da gerçekleşen 'Ferhat ile Şirin U14 ve Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na, Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından Egemen Kayar, Zeynep Ela Kaçmaz, Lütfü Egemen Kayar katıldı.


Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcular 1. gün arazi yarışında; Lütfü Egemen Kayar Türkiye üçüncüsü, Zeynep Ela Kaçmaz Türkiye beşincisi oldu.


Yarışmanın 2. ve 3. gününde yapılan sprint yarışmasında Lütfü Egemen Kayar, Türkiye Şampiyonu olarak Kütahya'yı gururlandırdı.

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