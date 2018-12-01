Kütahya, ‘Beslenme Dostu Okul' oranı en yüksek 20 il arasında

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Beslenme Dostu Okul oranı en yüksek 20 il arasına giren Kütahya'ya plaket verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumunda Kütahya'nın da aralarında bulunduğu Beslenme Dostu Okul oranı en yüksek olan 20 ile plaket verildi. Beslenme Dostu okul oranı en yüksek olan iller arasında yer alan Kütahya için düzenlenen plaket Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım tarafından takdim edildi.(EFE)