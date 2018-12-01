İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya, ‘Beslenme Dostu Okul' oranı en yüksek 20 il arasında

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Beslenme Dostu Okul oranı en yüksek 20 il arasına giren Kütahya’ya plaket verildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Beslenme Dostu Okul oranı en yüksek 20 il arasına giren Kütahya'ya plaket verildiği bildirildi.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumunda Kütahya'nın da aralarında bulunduğu Beslenme Dostu Okul oranı en yüksek olan 20 ile plaket verildi. Beslenme Dostu okul oranı en yüksek olan iller arasında yer alan Kütahya için düzenlenen plaket Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım tarafından takdim edildi.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.