"Kütahya Bilimle Şenleniyor" isimli '4007 Bilim Şenlikleri'nin açılışı yapıldı

Kütahya Valiliği himayelerinde Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliği ile hayata geçirilen "Kütahya Bilimle Şenleniyor" isimli 4007 Bilim Şenlikleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Beylerbeyi Konferans Salonu'ndaki şenliklerin açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, protokol üyeleri, okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “4007 Kütahya Bilimle Şenleniyor” isimli proje çerçevesinde yapılan programda merkez ilçe okul yöneticilerine hitap etti. İnsanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli etkenin merak olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, "Bilgiyi ete kemiğe büründüren; sormak, sorgulamak, sebep, sonuç ilişkileri kurarak anlamaya çalışmaktır. Çünkü merakın olmadığı yerde bilimin gelişme şansı da yoktur. Bu bakımdan öğrencilerimizin ufkunu açan, yeteneklerini sergileme imkanı vererek motive eden ve yeni projeler için birer ilham kaynağı olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri'ni ziyadesiyle önemsiyoruz. Çocuklarımızın bilimin önemini ve teorik bilginin gerçek hayattaki işleyişini fark ettikleri, hayallerini somut hale getirebildikleri bilim şenliklerinde bizlerin de birinci amacı, öğrencilerimizin bu becerilerini ortaya çıkarabilecekleri ortamları onlara sunmaktır" dedi.

“Öğrencilerimiz bilimi yaşayarak öğrenme imkanı bulacaklar”

"4007-Kütahya Bilimle Şenleniyor" projesi ile öğrencilerin bilimi yaşayarak öğrenme imkanı bulacaklarını söyleyen Başyiğit, ”Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun toplum genelinde bilim okur yazarlığını teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamak amacıyla açtığı çağrıda 2022 yılında desteklenmeye hak kazanan 49 projeden biri olan, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz "4007-Kütahya Bilimle Şenleniyor" isimli projesi ile öğrencilerimiz bilimi yaşayarak öğrenme imkanı bulacaklardır. Hedef kitlesini öğrenciler, veliler, okul idarecileri ve Kütahya halkının oluşturduğu projemizde 3 gün boyunca farklı temalardan oluşan 43 atölyede çocuklarımız velileri ile birlikte hem öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçirecekler" diye konuştu.

Vali Çelik, program dahilindeki "liderlik" konulu söyleşide liderliğin en önemli özelliğinin dinlemek, rutinin dışına çıkmak ve ekibini motive etmek olduğunu söyledi. Değer görmenin iletişimi güçlendirdiğinin altını çizen Çelik, "Dinlendiğimizi düşündüğümüz andan itibaren aslında birçok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü fark ederiz. Değer veren, var olduğumuzu kabul eden insanlarla iletişim kurarken daha güçlü oluruz" şeklinde konuştu.