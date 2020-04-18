Kütahya BİLSEM'de üretilen maskeler İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen yüz koruyucu maskeler İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri için Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üretilen yüz koruyucu maskeler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a makamında takdim edildi.

Yüz koruyucu maske tesliminde Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Oktay Yıldırım da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatlarıyla Korona virüs (Covıd-19) salgınıyla mücadele kapsamında emniyet görevlilerinin yüz koruyucu maskeleri bilim ve sanat merkezlerinde görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretilip, emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.