Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri kodlama ile resimler yaptı

Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde basit kodlamalarla tanımlanmış resimleri çizme etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde Matematik Öğretmeni Sakine Dilsiz ve 9. Sınıf öğrencileri ile basit kodlamalarla tanımlanmış resimleri çizme etkinliği yapıldı. Etkinlikte öğrencilerden kodlanmış resimleri çizmeleri ve basit resimleri kodlamaları istendi. Kodladıkları resimleri arkadaşlarının çizmesi istenerek birbirleri ile iletişim halinde olmalarına fırsat verildi. Arkadaşları ile takım çalışması yaparak eğlenceli bir şekilde basit kodlamaları yapmaları sağlandı.